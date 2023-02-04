إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية

2023/02/04 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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نفذ الجيش الأميركي، اليوم السبت، خطة لإسقاط المنطاد الصيني، الذي ظل يحلق منذ عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة إسقاط المنطاد الصيني، قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، فيما ستبدأ القوات الأميركية عملية لاستعادة الحطام.

وقبل لحظات، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ"دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي".

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