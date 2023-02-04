2023/02/04 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عدد من موظفي عقود الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل اليوم السبت، عن قيام الوزارة بـ"إقصائهم" من عقودهم رغم امتلاكهم خدمة 3 سنوات.

وقال موظفو العقود في بيان تلقته "بغداد اليوم": "نحن موظفو عقود الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل والبالغ عددنا (23) موظف عقد بعد تاريخ 2/10 (مراقبين جويين ومهندسين ومبرمجين اتصالات طيران واقسام ساندة)".

واضاف البيان انه "تم تكييفنا حسب قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 وتم زجنا بدورات خاصة بالملاحة الجوية ولدينا خدمة ثلاث سنوات وان شركتنا ارسلت عدة كتب لغرض التثبيت على الملاك الدائم ايدت فيها توفر الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي والحاجة الفعلية لنا في الشركة كون شركتنا من شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي مبالغ لدى المصارف العراقية وسبق وتم اقرار الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2022 والتي من خلالها تم اطلاق العلاوات والترفيعات والنقل ولكون الشركة لاتتلقى منحة من الدولة ولاتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة استنادا الى احكام المادة ( خامسآ ) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019".

واشار البيان الى انه "امتنعت وزارة النقل من تجديد عقودنا بشكل مفاجئ رغم ارسال شركتنا عدة كتب لاستحصال موافقة الوزير على التجديد للسنة الرابعة ولم يتم الاجابة عن اي كتاب رغم ان وزارة المالية بينت في كتابها المرسل الى مجلس الوزراء والمرقم 9818 بتاريخ 27/9/2022 بينت ان اعمامها لم يتضمن ايقاف التعاقد للذين تم التعاقد معهم بعد تاريخ 2/10/2019 لنهاية سنة 2019 وانما المقصود من تم التعاقد معهم سنة 2021 و2022".

واضاف البيان انه "قامت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بقطع رواتبنا لعدم موافقة الوزارة على تجديد العقد ".

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