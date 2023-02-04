2023/02/04 | 23:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: شاهد ..لحظة إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا pic.twitter.com/t8v5TvKVxe —...

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لحظة إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا أولاً على المسلة.

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