2023/02/04 | 23:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أثار بيان وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت عن ان العراق يجب...

ظهرت المقالة بيان الخزانة الأمريكية ملغم بعبارات اتهام العراق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولاً على المسلة.

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