نائب كردي يحدد

2023/02/04 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

اعتبر النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم السبت، أن نجاح منع تهريب الدولار، يبدأ من تشديد الاجراءات في منافذ ومطارات اقليم كردستان.

وقال شمس الدين في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "إذا أرادات الحكومة السيطرة على منع تهريب الدولار فعليها تشديد إجراءاتها في مطارات ومنافذ الإقليم".

وأضاف أن "مطارات ومنافذ الإقليم تدار من قبل المتنفذين ويجب تشديد الإجراءات الأمنية من قبل الحكومة الاتحادية، كون التهريب مستمر وبمالغ ضخمة ولدول مختلفة".

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