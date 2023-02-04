2023/02/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق روفائيل بطيِّ..مؤسّس الصحافة العراقية – زيد الحلّي ظل اسم “رُوفائيل بُطيِّ” متجذرا في الوجدان العراقي طوال السنوات الممتدة من بدايات عشرينيات القرن المنصرم حتى الان ، ولاسيما في المحيط الصحفي والثقافي ، رغم ان الرجل لم يعش سوى 55 سنة ، حيث ولد في 1901 وتوفي 1956 لكنه شكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روفائيل بطيِّ.. مؤسّس الصحافة العراقية – زيد الحلّي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روفائيل بطيِّ.. مؤسّس الصحافة العراقية – زيد الحلّي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).