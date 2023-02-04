2023/02/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض شي ما يشبه شي – جليل وادي يلومني البعض لاستعمالي اللهجة العامية ، ويذكّروني بحرصي الشديد على اللغة الفصيحة ، ألم يكن حماسك لافتا في دفاعك عن رسالة طالبك الذي تناول تأثير الفيس بوك في اللغة العربية يوم قلت ان ( 250 ــ 300) لغة تموت سنويا في العالم ؟ ، كل ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شي ما يشبه شي – جليل وادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شي ما يشبه شي – جليل وادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).