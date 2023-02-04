2023/02/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوادر ربيع – خضير فاخر فاضل تخرج من بيتك صباحا بسيارتك على شارع القناة فتكون لك اطلاله على ضفتي القناة فترى بصيص ضوء إن عشبا اخضرا قد كسا من جماله الوديع ثوبا يروق للعيون وهناك شجيرات قامت على الضفتين فهذا الضوء الرفيق الرقيق يرقرق مشاعرنا إن جوا مريحا سيتحقق للناس بعد يأس طال صباح فيه […]

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