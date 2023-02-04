بضمنهم امرأة.. الإطاحة بعصابة للسطو المسلح في البصرة

2023/02/04 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة ، اليوم السبت ، الاطاحة بافراد عصابة للسطو المسلح بعد ٢٤ ساعة من ارتكابهم الجريمة.

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