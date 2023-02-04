اقتصادي: أزمة الدولار على راس أجندة زيارة السوداني الى واشنطن

2023/02/04 | 23:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، السبت، أبرز تطورات أزمة ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية، فيما أكد أن ملف سعر الصرف سيكون ضمن أولويات زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة لأميركا.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “أزمة الدولار ستكون المحور الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن الاسبوع الحالي “.وأضاف أن “الإجراءات الحكومية تجاه الدولار لاتزال دون الطموحات”، داعيا “الحكومة والبنك المركزي اتخاذ من الإجراءات التي وضعها البنك الفيدرالي الأمريكي فرصة لإجراء الكثير من التعديلات على ضريبة التجارة “.وأشار إلى أن ” أزمة الدولار تفاقمت بسبب تراكمات سنوات طويلة”، لافتا إلى أن “زيارة السوداني لأمريكا قد تشهد تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بالدولار”.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، أن هناك علامات استفهام بشأن تطبيق معايير البنك الفيدرالي خلال حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة.

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