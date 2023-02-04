2023/02/04 | 23:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت،عن نشر أسماء المقبولين على ملاك وزارتي النقل والثقافة.وذكر المجلس في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن ” مجلس الخدمة العامة الاتحادي رفع أسماء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يعلن اسماء المقبولين في وزارتين المركز الخبري الوطني.

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