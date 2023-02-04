2023/02/04 | 23:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اصدر الرئيس الأمريكي اليوم السبت، أوامره بإسقاط المنطاد الصيني المحلق في السماء الامريكية.وعلقت إدارة الطيران الأمريكية الرحلات الجوية في ثلاثة مطارات على الساحل الشرقي استعدادا لإسقاط المنطاد الصيني، بحسب وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يصدر أمراً بإسقاط المنطاد الصيني المركز الخبري الوطني.

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