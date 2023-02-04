واشنطن ترحب بالتزام العراق الإصلاح المصرفي ومكافحة غسل الأموال

2023/02/04 | 23:38 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيلسون أقرّ بتفاني العراق "الراسخ" في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال (Getty)

قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، إنّ الولايات المتحدة ترحّب بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي، فضلاً عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، قد التقى مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، في إسطنبول، أمس الجمعة.

وجاء في بيان عن الاجتماع مع العلاق: "رحب وكيل الوزارة نيلسون بتعامل المحافظ العلاق مع هذه القضايا"، مشيراً إلى التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي لا سيما في ما يتعلق بمنع الجهات غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي".

وأضاف البيان أنّ نيلسون أقرّ بتفاني العراق "الراسخ" في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي.

أسواق

التحديثات الحية

جاء ذلك في إطار زيارة نيلسون لتركيا والشرق الأوسط لتحذير البلدان والشركات من أنها قد تخسر التعامل مع أسواق دول مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه واشنطن إجراءات صارمة تجاه المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

(رويترز)

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