2023/02/04 | 23:38 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاساس قاد العراق للقب خليجي 25 (أحمد عبد القوي/أناضول)

عقد عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، اجتماعاً مع الجهاز الفني الإسباني للمنتخب الأول بقيادة خيسوس كاساس، لمناقشة مستقبل تحضيرات "أسود الرافدين" للاستحقاقات المقبلة.

وفي تصريحات نقلها الاتحاد العراقي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد درجال أن "الاتحاد يضع المصلحة العامة هدفاً أساسياً في جميع قراراته، وبالتالي التعاقد مع جهاز فني شاب كان خياراً مدروساً لأننا نعمل للمستقبل، حيث سنركز خلال الفترة المقبلة على دوري المحترفين والفئات العمرية ضمن برنامج طموح لتطوير الكرة العراقية".

وطالب درجال، الجهاز الفني، بطرح منهاجه التدريبي بشكل كامل، وصولاً إلى تصفيات مونديال كأس العالم 2026، على أن يجرى إرسال المنهاج إلى رئيس الوزراء لتوفير جميع مستلزمات النجاح، وأضاف في تصريحاته "الحكومة حريصة على توفير سبل النهوض بكرة القدم، إذ أننا مقبلون على مرحلة مهمة لأن يكون المنتخب العراقي في الموقع الذي يليق به، ليس فقط على المستويين الخليجي والعربي بل الآسيوي".

واختتم رئيس الاتحاد درجال حديثه بالقول: "لا بد من وضع استراتيجية للنهوض بالكرة العراقية في الفترة المقبلة، سيكون هناك توافق عمل ما بين رابطة الدوري الإسباني مع الجهاز الفني لتحديد مواعيد دوري المحترفين بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنيّة، وكذلك تطوير الفئات العمرية لأمد طويل، وبالتالي سنوسع عمل المدربين المحترفين وفق الاستراتيجية التي نؤمن بها من أجل تطوير الكرة العراقية".

كرة عربية

التحديثات الحية

وشدد درجال على ضرورة توفير كل ظروف التحضير للمنتخبات الوطنية، وتسهيل مهامها للحفاظ على "منهاجنا في التقدم والتطوير من خلال استثمار أيام فيفا، وإقامة المعسكرات التدريبية وفق البرامج التي تقدمها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي يجتمع بكاساس والهدف تمهيد الطريق لمونديال 2026) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي يجتمع بكاساس والهدف تمهيد الطريق لمونديال 2026) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).