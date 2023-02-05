الجيش الأمريكي يسقط منطاد التجسس الصيني في المحيط الأطلسي شرق الولايات المتحدة

2023/02/04 | 23:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي، السبت، إن الجيش الأمريكي أسقط منطاد التجسس الصيني المشتبه به فوق المحيط الأطلسي، قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمرا بإسقاطه.

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