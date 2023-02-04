مقاتلات أميركية تسقط المنطاد الصيني.. فيديو يوثق اللحظة والبنتاغون يكشف التفاصيل

2023/02/04 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن المقاتلات الإميركية نجحت، بعد ظهر السبت، بتوجيه من الرئيس،جو بايدن، في إسقاط منطاد التجسس الصيني بأمان عل ارتفاع عال فوق المياه الاقليمية للولايات المتحدة، قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.

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