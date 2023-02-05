اختطاف الناشط في شؤون المياه والأهوار جاسم الأسدي

2023/02/05 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، السبت، باختطاف الناشط في شؤون المياه والأهوار جاسم الأسدي قرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين اقدموا على اختطاف الناشط في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويچ الأسدي دون معرفة الأسباب".

وأضاف المصدر أن "عملية الاختطاف نفذت بالقرب من حدود العاصمة بغداد".

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