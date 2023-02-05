2023/02/05 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باختطاف العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويج الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بظروف غامضة.. اختطاف عالم في شؤون المياه جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بظروف غامضة.. اختطاف عالم في شؤون المياه جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).