الأهلي المصري يعبر سياتيل ويضرب موعداً مع ريال مدريد بمونديال الأندية

2023/02/05 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0.وتواجه الفريقان مساء اليوم السبت، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.ويدين الفريق الأحمر بالفضل في هذا الفوز للاعبه البديل محمد مجدي أفشة، صاحب هدف المباراة الوحيد، من تسديدة قوية ارتطمت بالمدافع وغيرت […]

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