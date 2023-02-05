في استطلاع للرأي: اكثر من 50 % مع حل كيان الاقليم والاندماج مع بغداد

2023/02/05 | 01:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر موقف المواطنين في كردستان من قرارات المحكمة الاتحادية السليمانية – عباس اركوازي:اظهر استطلاع للراي اجرته منظمة مختصة في أربيل بشأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ان غالبية المستطلعة أراءهم يحملون الحزبين الرئيسين في الاقليم المسؤولية.وبحسب استطلاع للرأي اجرته شركة شيكار للأبحاث والاستطلاع، اطلعت عليه الصباح الجديد، فإن ٥٣٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون، أن الخلافات ...

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