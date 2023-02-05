2023/02/05 | 01:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 –بذور التفرعن والطغيان موجودة عند الانسان ، ولكنها كامنة ، حتى اذا ما قُدّر له أنْ يتبوء المناصب الرفيعة وركبه الغرور ، بدأت بالظهور تجاوزاته وتعدياته على الآخرين .وانّه حين يمارس الظلم بحق غيره يغفلُ عن عواقب ظلمه وما ينتظره من أهوال ومصائب جزاءً عن سوء أعماله وعدوانه .2 –جاء في التاريخ :ان دار ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عواقب الظلم وخيمة للغاية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عواقب الظلم وخيمة للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).