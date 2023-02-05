في دار بابل للثقافات.. استذكار لفنان اعتزل قبل ٤٤ عاماً

2023/02/05 | 01:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمال محمد..أغانٍ محدودة وأثر باق! بغداد ـ كوكب السياب:أقامت مؤسسة دار بابل للثقافات والفنون جلسة استذكار للفنان الراحل كمال محمد، في مقر المؤسسة بشارع ابي نواس حضره عدد من متذوقي الغناء العراقي، قدّمته الفنانة التشكيلية بشرى سميسم، وتحدّث فيه الصحفي والناقد سامر المشعل عن تجربة محمد الغنائية القصيرة.المشعل قال إن “كمال محمد يعد واحداً ...

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