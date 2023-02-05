2023/02/05 | 01:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qMI9ujlaobA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنك المركزي يطرح حزمة إجراءات لخفض سعر الدولار وملفات اخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البنك المركزي يطرح حزمة إجراءات لخفض سعر الدولار وملفات اخرى في نشرة الــ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).