2023/02/05 | 02:07 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لآلة Linac-MR المصنوعة في ألبرتا والتي تجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والإشعاع أن تحدث ثورة في علاجات السرطان.تم الترحيب بآلة تم تصميمها وصنعها في إدمونتون باعتبارها طفرة طبية، من المتوقع أن تحدث ثورة في كيفية مكافحة السرطان.قال الدكتور نويد عثماني عن آلة Linac-MR: “لا ترى غالبًا في حياتك المهنية ابتكارًا حيث يمكنك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختراع جديد في إدمونتون قد يحدث ثورة في علاج السرطان شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختراع جديد في إدمونتون قد يحدث ثورة في علاج السرطان) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختراع جديد في إدمونتون قد يحدث ثورة في علاج السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).