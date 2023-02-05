2023/02/05 | 02:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية السبت.عضو اللجنة المالية السابقة...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: علاوي يتحدث عن تظاهرات للتيار الصدري نهاية الشهر الحالي ضد الحكومة أولاً على المسلة.

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