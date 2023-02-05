2023/02/05 | 02:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، السبت 02/04/2023، أن المنطاد الصيني...

ظهرت المقالة واشنطن تؤكد اسقاط المنطاد الصيني: يستخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية والتجسس أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد اسقاط المنطاد الصيني: يستخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية والتجسس) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد اسقاط المنطاد الصيني: يستخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية والتجسس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).