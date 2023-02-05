الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني

2023/02/05 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطها تشيس دوك في 1 شباط/فبراير ووزّعها في اليوم التالي تظهر منطاداً صينياً في سماء مدينة بلينغز بولاية مونتانا.© تشيس دوك/ا ف ب Chase DOAK واشنطن (أ ف ب) – أسقط الجيش الأميركي السبت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.وأوردت […]

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