2023/02/05 | 04:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مع شنيشل وكاساس منهاج المرحلة المقبلة بغداد ـ الصباح الجديد: بارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم «عدنان درجال» للجهاز الفني للمنتخبِ الوطني ما تحققَ في بطولةِ خليجي ٢٥ والتتويج باللقبِ، وذلك أثناء اجتماعه بالجهاز الفني الإسباني أمس في مقرّ اتحاد الكرة، ومناقشة مستقبل تحضيرات المنتخب للاستحقاقاتِ المقبلة.وقالَ درجال: إن المنتخب تَوفقَ في البطولة والجهود ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يجتمع بالملاكين التدريبيين للوطني والأولمبي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يجتمع بالملاكين التدريبيين للوطني والأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).