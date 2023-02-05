أموري عيدان: دهوك يستهدف الدخول في المربع الذهبي للممتاز

2023/02/05 | 04:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ فلاح الناصر:قال اللاعب، أموري عيدان، المنضم حديثا إلى فريق نادي دهوك بكرة القدم ان الجميع يهدف إلى المضي بمسيرة التفوق في مباريات الدوري الممتاز وصولاً إلى المربع الذهبي، سيما ان الفريق حقق نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة أسهمت في ارتقاءه إلى المركز السادس في اللائحة برصيد 24 نقطة متفوقا على النجف السابع بفارق ...

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