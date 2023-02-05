2023/02/05 | 04:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم في الجولة 21 للدوري الإيطالي روما ـ وكالات: يدخل ميلان حامل اللقب الى مواجهة الديربي أمام الجار إنتر في منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي اليوم الاحد، وهو متأخر بفارق كبير في معركة الحفاظ عن لقبه، ووجوده حتى اللحظة خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وبات الروسّونيري يتأخّر بفارق 15 نقطة كاملة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلان يتطلع للخروج من كبوته أمام إنتر.. وسبيزيا يصطدم بنابولي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلان يتطلع للخروج من كبوته أمام إنتر.. وسبيزيا يصطدم بنابولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).