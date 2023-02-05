2023/02/05 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، إنها أبدت "استياءها الشديد واعتراضها" على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من بكين على إسقاط أميركا المنطاد الصيني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من بكين على إسقاط أميركا المنطاد الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).