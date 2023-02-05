قفزت للسباحة مع الدلافين.. فأنهت سمكة قرش حياتها

2023/02/05 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، السبت، بعد أن نهشتها سمكة قرش في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

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