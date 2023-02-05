"سوق العمل قوي والاقتصاد يتباطأ".. خبراء يفسرون "صدمة" تقرير الوظائف الأميركية

2023/02/05 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما إن صدر تقرير الوظائف لشهر يناير في الولايات المتحدة الأميركية حاملا معه ارتفاعا "كبيرا" في نمو الوظائف، حتى تفاجأ العملاء الاقتصاديين من الأرقام٫ التي اعتروها لا تتلاءم مع واقع التباطؤ الاقتصادي الحاصل.وتلقفت الأسواق هذا الخبر منخفضة الجمعة، بعد أن حققت مكاسب أسبوعية.

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