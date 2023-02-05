بكين تعلق على إسقاط المنطاد الصيني وتعرب عن

2023/02/05 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، صباح الأحد بالتوقيت المحلي لبكين، إن الصين أعربت عن "استيائها الشديد واحتجاجها" على قيام الولايات المتحدة بإسقاط منطادها قائلة إن الولايات المتحدة "بالغت في رد فعلها" و "تنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية".

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