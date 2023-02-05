"نحتفظ بحق الرد".. الصين تبدي موقفاً من أمريكا بعد اسقاط المنطاد

2023/02/05 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

بعد ساعات من أوامر رئاسية بإسقاط المنطاد الصيني، أبدت بكين، اليوم الأحد، استياءها الشديد واعتراضها على استخدام أمريكا القوة لمهاجمة منطادها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان مقتضب، إن "قرار واشنطن بإسقاط البالون، "بالغ في رد الفعل" و"ينتهك الممارسات الدولية بشكل خطير".

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول"، مشددة على أنها "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".

وبعد أسبوع من دخوله المجال الجوي الأمريكي، أسقط الجيش الأمريكي، أمس السبت، بأوامر من الرئيس جو بايدن المنطاد الصيني الذي حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين.

وهنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش بنجاحه في تنفيذ عملية الإسقاط الدقيقة، قائلا إنه أعطى الأمر الأربعاء بإسقاط المنطاد "في أقرب وقت ممكن"، لكن البنتاغون أراد الانتظار "حتى يكون في المكان الأكثر أمانًا للقيام بذلك" لتجنب أي ضرر ممكن جراء سقوط حطامه.

وتجري عمليات لاسترداد حطام المنطاد بمشاركة غواصين، وقال مسؤول عسكري كبير إن الحطام وقع في المياه الضحلة ما "سيجعل الأمر سهلاً للغاية".



وأظهرت مقاطع الفيديو بثتها قنوات أمريكية المنطاد وكأنه يسقط عموديًا.

وفي وقت إسقاطه، كان المنطاد على ارتفاع 18 كيلومترًا فوق مستوى سطح البحر، ويبعد 11 كيلومترًا من الساحل، وفق مسؤولين في البنتاغون.

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