2023/02/05 | 09:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GzqN8aT1ifQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني..مائة يوم من الحيرة - بالمختزل - ٩٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني..مائة يوم من الحيرة - بالمختزل - ٩٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).