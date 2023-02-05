مزايا كثيرة ومخاطر.. خبراء يتحدثون للجزيرة نت عن تحويل الحكومة العراقية البطاقة التموينية الورقية إلى إلكترونية

2023/02/05 | 09:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت وزارة التجارة العراقية مؤخرا في تحويل البطاقة التموينية إلى نظام إلكتروني في مشروع بدأ بمحافظة النجف وسيشمل جميع المحافظات، في ظل الحديث عن مزايا النظام الجديد والخوف من تسرب بيانات العراقيين.

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