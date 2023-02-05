أدعى أنها انتحرت.. القبض على متهم قتل زوجته في الديوانية

2023/02/05 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم قتل زوجته في محافظة الديوانية.

وذكر إعلام شرطة الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من مركز شرطة عفك القت القبض على متهم قتل زوجته في محافظة الديوانية".

وأضاف أنه "بناءا على توجيهات قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي بتشكيل فريق عمل بأمرة مدير قسم شرطة عفك العميد ثائر عباس فضلا عن عدد آخر ضباط التحقيق بغية التعرف على أسباب الحادث إضافة إلى جمع المعلومات والتحري في المنطقة"، مبينا أنه "وبعد التحقيق مع المخبر اعترف أثناء التحقيق قيامه بقتل المجنى عليها (زوجته) بواسطة مسدس نوع لاما عيار ٧ ملم، عازيا أسباب ذلك إلى خلافات عائلية".

وأكد البيان على أنه "تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة".

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