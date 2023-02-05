بيان الخزانة الاميركية خالٍ من “معلومة المرونة” التي وردت في بيان البنك المركزي العراقي

2023/02/05 | 09:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

جاء بيان وزارة الخزانة الاميركية يحمل وجهة نظر مختلفة بعض الشيء عن بيان البنك المركزي فيما يتعلق باللقاء الذي جرى بين وكيل الخزانة وبين محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.

ورغم تضمن بيان الجانب الاميركي اشادة فعلية بالتزام العراق في تحسين المعايير، الا انه لم يتحدث عن استعداده لـ”ابداء المرونة”، كما ذكر بيان البنك المركزي العراقي.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الاميركية أن “وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون التقى بمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في اسطنبول يوم 3 شباط / فبراير لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال والتصدي للتمويل.



من تدابير الإرهاب (AML / CFT)”.

واضاف البيان؛ أن “وكيل الوزارة نلسون رحب بقيادة المحافظ العلاق في هذه القضايا”، مشيرًا إلى التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي، لا سيما بشأن تقييد الجهات الفاعلة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي.

ولفت وكيل الوزارة نيلسون إلى تفاني العراق الثابت في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي.

ولم يرد في بيان الخزانة الاميركية الحديث عن “ابداء المرونة”، مثلما أعلن البنك المركزي العراقي الذي قال في بيانه إن “وزارة الخزانة الأمريكية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق “الأهداف المشتركة”.

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