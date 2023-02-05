تحرير امرأة مختطفة والقبض على خاطفيها في الديوانية

2023/02/05 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوة من قسم شرطة النجدة وبمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وحال الاستخبار من قبل عمليات الشرطة ( 104) عن خطف امرأة في منطقة الحي الجمهوري بالقرب من جامع الحكيم فجر اليوم من قبل متهمين اثنين يستقلون عجلة نوع سورنتو بيضاء اللون وبعد تعميم اوصاف العجلة ونصب نقاط التفتيش فضلا عن نشر الدوريات الألية بأمرة مدير النجدة العميد مجبل عباس وعدد آخر من الضباط والمنتسبين ،

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