صادرات العراق النفطية لأمريكا تصل لقرابة 8 ملايين برميل في الشهر الماضي

2023/02/05 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت صادرات العراق النفطية لأمريكا، قرابة 8 ملايين برميل في شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن “العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الثاني الماضي 7.874 ملايين برميل، و بمعدل 254 ألف برميل يوميا، منخفضا عن شهر كانون الاول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 8.928 ملايين برميل وبمعدل 288 ألف برميل يوميا”.

واضافت ان “العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني بمعدل 150 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 201 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 195 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث”.

وبينت ان “صادرات الاسبوع الرابع بلغت 489 الف برميل يوميا”.

وأشارت الإدارة، إلى أن “العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 15 مليونا، و438 الف برميل يوميا”، موضحة ان “كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك”.

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