الولايات المتحدة.. حريق هائل إثر خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره

2023/02/05 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية، يوم السبت.ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره، مساء الجمعة، في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية […]

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حريق هائل إثر خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره أولاً على ايرث نيوز.

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