2023/02/05 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 متهمين بسرقة 3 مليارات دينار من دار في النجف المركز الخبري الوطني.

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