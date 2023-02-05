2023/02/05 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاصابة بعصابة انتحلوا صفة خليجيين واحتالوا على امرأة في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاصابة بعصابة انتحلوا صفة خليجيين واحتالوا على امرأة في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاصابة بعصابة انتحلوا صفة خليجيين واحتالوا على امرأة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).