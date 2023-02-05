فيديو يرصد لحظة إسقاط منطاد تجسس صيني مشتبه به في أمريكا

2023/02/05 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع فيديو حصلت عليه CNN لحظة انفجار منطاد تجسس صيني مشتبه به وتم تدميره.ويظهر تحته مباشرة ما يبدو أنها معدات المراقبة تسقط بسرعة كبيرة في المحيط الأطلسي.

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