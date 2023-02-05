2023/02/05 | 10:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: في أصبوحة يوم الجمعة ٣ شباط ٢٠٢٣ في قاعة جواد سليم...

ظهرت المقالة باحثون يتحدثون عن تفاصيل تاريخية عباسية مثيرة عن صرافية بغداد أولاً على المسلة.

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