وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف في منفاه العربي

2023/02/05 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت رويترز عن وسائل إعلام باكستانية محلية، الأحد، أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

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