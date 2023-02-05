رابطة المصارف الخاصة: ازمة الدولار مؤقتة والدينار يستعيد عافيته

2023/02/05 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وصف مستشار المصرفي ومستشار رابطة المصارف الخاصة سمير النصيري، الاحد، ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار بالمؤقتة، مبينا ان الحزمة الأولى من التعليمات تمثل انطلاقة لمعالجة الإرباك في سعر الصرف.

وقال النصيري في تصريح لصحيفة لـ"الصباح" الرسمية، أن "فرق عمل متخصصة من البنك المركزي والمصارف والقطاع الخاص بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية تعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات والمراجعات للتعليمات بهدف التوصل إلى تبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تأمين الدولار الأميركي بالكميات المطلوبة لتغطية احتياجات التجارة الخارجية عن طريق الجهاز المصرفي وكذلك تغطية احتياجات المواطنين المسافرين إلى خارج العراق لكل الأغراض، وكذلك إصدار الحزمة الأولى من التعليمات والآليات التي ستعمل على تجاوز الأزمة.

ولفت النصيري إلى "الجهود الحثيثة للبنك المركزي والحكومة للتنسيق عالي المستوى والمباشر مع الجهات الدولية المعنية لتلبية المعايير والجوانب الفنية والتدقيقية المصرفية العالمية لغرض المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي العراقي وتطوير أساليب العمل المصرفي وضمان المحافظة على تعافي الدينار العراقي ووصول الدولار الأميركي بأسلوب الحوالات الخارجية إلى المستفيد الحقيقي مع المحافظة على احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية لدى البنك ولدى البنوك الأخرى وفق أعلى درجات الحرص والشفافية والمسؤولية".

وتابع "إن تحليلنا للوضع الحالي للسوق النقدية في العراق واستمرار تدفق الدولار وفقا للمعدلات اليومية من واردات النفط ولتوفر احتياطيات نقدية أجنبية بحدود 115 مليار دولار، يجعلنا نطمئن بأن أزمة سعر الصرف الحالية مؤقتة وسوف يعود السعر إلى معدلاته المستهدفة من البنك المركزي في وقت قصير وهذا يتطلب تعاونا وإسنادا حكوميا وبرلمانيا وإبعاد الأزمة عن المناكفات والتجاذبات والصراعات السياسية، وكذلك الدعم الإعلامي لإجراءات البنك المركزي".

وأشاد "بإجراءات الحكومة لتعقب المضاربين في سوق العملة والصرافين غير المجازين، الذين يضرون بالسوق النقدية والسوق التجارية" وأضاف، "نحن نراهن أن الأزمة ستنتهي في الأمد القصير وأن الدينار العراقي سيتعافى وسيعود مستقرا كما هو محدد من البنك المركزي".

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