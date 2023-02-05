2023/02/05 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع مدرسي يتحول لـ “وكرٍ” لا اخلاقي | تقرير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع مدرسي يتحول لـ “وكرٍ” لا اخلاقي | تقرير قناة التغيير الفضائية.

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