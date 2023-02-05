2023/02/05 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز مخرجات مفاوضات العراق والفيدرالي الأميركي في اسطنبول | الحصاد الإخباري

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